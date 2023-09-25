1 октября начнется осенний призыв на срочную службу в армию. Ответы на главные вопросы о призывной кампании – в материале Москвы 24.

Сколько продлится осенний призыв?

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Набор на срочную службу традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря. Исключением стала прошлогодняя осенняя кампания, которая была сдвинута на 1 ноября в связи с объявлением частичной мобилизации. В этот раз никаких изменений сроков призыва не ожидается.

Служить новобранцы будут в разных видах Вооруженных сил РФ и родах войск, а также в войсках Национальной гвардии, МЧС и ФСО. Планов отправлять срочников в зону СВО нет, заявил ранее Владимир Путин.

Кого призовут?

Осенний призыв 2023 года должен стать последним, когда на срочную службу будут набирать молодых людей от 18 до 27 лет. С 1 января 2024 года возрастной ценз изменится – верхняя граница повысится до 30. Россияне, которым исполнится 27 до конца 2023 года, не будут подлежать призыву и направятся в запас, отмечал статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков.

Требования по здоровью к призывникам остались прежними, на срочную службу попадут молодые люди следующих медицинских категорий:



"А" – годен к военной службе без ограничений по роду войск;

"Б" – годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Кого не призовут?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Точное количество призывников на осеннюю кампанию будет озвучено в указе президента, который обычно публикуется в конце сентября.

По закону на срочную службу не берут тех, кто арестован или находится под следствием, а также тех, у кого есть непогашенная судимость. Кроме того, в вооруженные силы не призовут россиян, которые получили на медкомиссии следующие категории годности:

"В" – освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас;

"Г" – временная отсрочка по состоянию здоровья;

"Д" – полное освобождение от призыва.

Также на отсрочку имеют право сотрудники аккредитованных IT-компаний. Подача заявлений по этой категории россиян завершилась 8 августа, до 31 августа списки были направлены в Минобороны РФ. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет по отсрочке решение.

Получат ее и те, кто учится в вузе (очно) по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Не подпадут под призыв мужчины, которые являются единственными кормильцами в семье или имеют инвалидность, а также отцы двоих и более детей. Полный список категорий можно посмотреть на сайте Минобороны РФ.

Как будут оповещать о призыве?

Основным документом для явки в военкомат, несмотря на появление электронного реестра воинского учета, будет традиционная бумажная повестка. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними – основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По словам Картаполова, на данный момент не все регионы готовы к рассылке электронных повесток. Так как реестр воинского учета – единый для всей страны, запустить его частично невозможно, объяснил парламентарий. Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал, что полноценно эта платформа заработает не раньше 2025 года из-за жестких требований к инфраструктуре и информационной безопасности.

"При этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки", – сказал Картаполов ТАСС.

Есть ли нововведения?

С 1 октября увеличится штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. Если раньше его размер составлял от 500 до 3 тысяч рублей, то теперь он вырастет до 10–30 тысяч. Однако штраф грозит только тем, кто получит повестку в письменной форме, подчеркнул Картаполов.

Кроме того, на 10–20 тысяч оштрафуют тех, кто переехал на новое место жительства, но не сообщил об этом в военкомат. Если же не передать информацию об изменении своих учетных данных, таких как место работы или семейное положение, наказание составит от 1 до 5 тысяч рублей.