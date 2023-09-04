В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Владимир Путин подписал указ, согласно которому предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов будет увеличен до 30 лет.

"Внести в Указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года №83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", – следует из текста документа.

Документ повышает предельный возраст получения отсрочки от службы в армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний с 27 до 30 лет. При этом минимальная граница предоставления отсрочки по-прежнему останется на уровне 18 лет.

Документ, подписанный президентом РФ, вступит в силу с 1 января 2024 года.

В начале августа 2023 года президент РФ подписал закон о повышении призывного возраста на срочную службу до 30 лет. Нижний порог при этом останется прежним и составит 18 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

На фоне этого в Минцифры РФ предложили повысить предельный возраст предоставления отсрочки от армии для IT-специалистов. Как пояснил глава ведомства Максут Шадаев, подобное действие станет одной из мер поддержки отрасли.



Минцифры РФ планирует дать отсрочку от армии IT-специалистам до 30 лет – СМИ