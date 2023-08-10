В ГД внесут законопроект об отсрочке от армии для учителей и сельских медиков

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"Справедливая Россия – За правду" предстоящей осенью внесет в Госдуму законопроект об отсрочке от службы в армии и мобилизации для школьных учителей и сельских медиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя фракции Сергея Миронова.

Депутат пояснил, что актуальность законопроекта обусловлена нехваткой в РФ как педагогических, так и медицинских кадров. Так, например, из-за отсутствия врачей в некоторых населенных пунктах страны может остановиться жизнь, уверен Миронов. А в некоторых, даже крупных городах, учителям математики, физики, химии и других предметов порой приходится работать сразу на несколько школ одновременно.

"Они (жители небольших городов и сел. – Прим. ред.) пишут, что ситуация во многих населенных пунктах критическая, и если приехавший по распределению врач или учитель пойдет в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт", – сказал парламентарий.

Ранее Минцифры РФ предложило правительству рассмотреть возможность предоставления отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием. Сегодня таким правом обладают только сотрудники IT-компаний с госаккредитацией, имеющие высшее образование.



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