В ГД внесли законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей до трех лет

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева внесли на рассмотрение депутатов законопроект об отсрочке от призыва на срочную службу для отцов детей до трех лет или несовершеннолетних детей-инвалидов. Об этом сообщает ТАСС.

Проект предусматривает внесение изменение в закон "О воинской обязанности и военной службе". По действующему законодательству на отсрочку имеют право мужчины, которые в одиночку воспитывают ребенка, являются отцами двух и более детей или осуществляют уход за ребенком-инвалидом младше трех лет.

Весной этого года схожий законопроект в ГД вносила глава думского комитета по вопросам семьи, член КПРФ Нина Останина. Однако ее инициатива касалась только предоставления отсрочек от службы отцам несовершеннолетних детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы.

Недавно в РФ предлагали предусмотреть отсрочки от службы в армии для выпускников педагогических колледжей и вузов, работающих в школах.

