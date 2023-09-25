В ГД не поддержали проект о штрафах за наем без документов о воинском учете – СМИ

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Законопроект о введении штрафов для работодателей в случае найма сотрудников без документов о воинском учете не будет поддержан Госдумой. Об этом сообщает газета "Известия".

"Такую рекомендацию палате в понедельник планирует дать профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству", – указано в сообщении.

Данную инициативу в мае внесло законодательное собрание Калужской области. Депутаты предложили внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях отдельный состав, и штрафовать за его нарушение от 10 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, они предложили поднять штрафы для руководителей, которые не сообщают в военкомат о принятии на работу или увольнении граждан, обязанных состоять на воинском учете.

В Госдуме инициативу не одобрили из-за противоречия с Трудовым кодексом, так как на данный момент запрета на заключение трудового договора без документов военного учета не предусмотрено.

Газета сообщает, что не смогла получить от регионального парламента Калужской области информации о том, будут ли они повторно вносить законопроект с учетом изменений в Трудовой кодекс.

Ранее сообщалось, что единый реестр воинского учета планируется запустить к ближайшему осеннему призыву на службу в армию. Введение реестра в эксплуатацию будет проведено в три этапа, они продлятся до 2025 года.

В середине апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.



Комитет СФ одобрил закон о запрете выезда из РФ призывников после направления повестки