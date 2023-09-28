Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября

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С 1 октября в России увеличат выплаты "военным пенсионерам" – их пенсии вырастут на 10,5%. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову.

Она уточнила, что под "военными пенсионерами" имеются в виду бывшие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСО, СВР, Следственного комитета, ФСКН, ФТС и Государственной противопожарной службы.

Эксперт отметила, что рост пенсий для данной категории получателей пропорционален росту денежного довольствия военнослужащих, который также составит 10,5%.

Вместе с тем, напомнила Финогенова, с 1 января коэффициент для расчета денежного довольствия составляет 85,47% – он учитывается при расчете военной пенсии. Таким образом, суммарный размер пенсии не может превышать 85,47% денежного довольствия.

Также с 1 октября будет выплачен увеличенный размер страховой пенсии по старости пенсионерам, которые достигли в сентябре 80-летнего возраста или стали инвалидами I группы. Увеличенный размер пенсии будет выплачен за счет повышения на 100% фиксированной выплаты. Экономист подчеркнула, что прибавка назначается в беззаявительном порядке со следующего месяца после дня рождения.

Аналогичный размер увеличения фиксированной выплаты ожидает и пенсионеров – получателей страховой пенсии по инвалидности, если они стали инвалидами I группы.

Помимо этого, как напомнила Финогенова, к страховой пенсии по старости или инвалидности могут установить повышение в треть фиксированной выплаты, если у пенсионера появился неработающий иждивенец. Однако подобные доплаты осуществляются не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Ранее Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим на 5,5% с 1 октября этого года. Данное решение затрагивает в том числе зарплаты зампредседателя Совбеза РФ, российских дипломатов, некоторых министров и ряда других категорий госслужащих.

До этого сообщалось, что правительство России направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о назначении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (или срока дожития) на следующий год.

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