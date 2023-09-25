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25 сентября, 15:22

Общество

Финансист призвал изменить систему индексации пенсий в России

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

В России необходимо преобразить систему индексации пенсий, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Как это работает в ряде европейских стран: есть расчетный уровень инфляции, который устанавливает правительство и как только этот уровень превышает норму, тут же бюджетная система начинает индексацию пенсий и пособий", – пояснил он.

Из этого следует, продолжил Сафонов, что период индексации сокращается. Вместо годового он становится периодическим, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что размер пенсий неработающих пенсионеров увеличат на 7,5% с 1 января 2024 года. Согласно проекту бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, на выплату пенсий из суммы выделят около 10 триллионов рублей триллионов рублей. Объем был утвержден с опорой на инфляционный прогноз Минэкономики.

В России вырастут пенсии на 7,5% в 2024 году

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