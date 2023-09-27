Экономист напомнила, что с 1 октября у военнослужащих вырастут зарплаты

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С 1 октября зарплаты повысят работникам бюджетной сферы. При этом наиболее максимальным повышение будет для той части, которая относится к силовому блоку, и для военнослужащих – на 10,5%. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Для гражданских лиц бюджетных организаций зарплаты повысят на 5,5%. Изменения также могут затронуть и сотрудников частных организаций, которые производят индексацию с 1 октября.

Иванова-Швец напомнила, что, согласно Трудовому Кодексу РФ, все небюджетные компании обязаны проводить данную процедуру минимум раз в год, руководствуясь коллективным договором и локальным нормативным актом. Размер индексации определяется самими компаниями.

Ранее Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим на 5,5% с 1 октября этого года. Данное решение затрагивает в том числе зарплаты зампредседателя Совбеза РФ, российских дипломатов, некоторых министров и ряда других категорий госслужащих.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что в России необходимо преобразить систему индексации пенсий.

Зарплаты некоторым госслужащим повысят на 5,5% с 1 октября