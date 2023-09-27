В Госдуму внесут законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс рублей

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Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает газета "Известия".

Данный проект ранее был отправлен в правительство РФ и получил положительный отзыв. По словам Слуцкого, недопустимо облагать налогом граждан, которые живут "от зарплаты до зарплаты".

Отмена НДФЛ, в свою очередь, позволит увеличить доходы граждан, отметил лидер ЛДПР. Он добавил, что необходимо продолжать держать на контроле вопросы борьбы с бедностью, развития и оздоровления экономики страны. Слуцкий также заявил, что фракция ставит задачу удвоить население РФ в ближайшие 50 лет.

По мнению авторов законопроекта, его принятие также поможет сократить налоговую нагрузку на незащищенные слои населения.

Ранее Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим на 5,5% с 1 октября этого года. Данное решение затрагивает в том числе зарплаты зампредседателя Совбеза РФ, российских дипломатов, чиновников федеральной территории "Сириус" и прочих.

До этого в Минэкономразвития рассказали, что по итогам первого полугодия 2023 года номинальная заработная плата выросла во всех регионах России. При этом рост номинальной зарплаты был выше среднероссийского в 60 субъектах России.

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