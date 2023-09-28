Аналитик рассказал, как изменятся цены на топливо в РФ к 1 октября

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Несмотря на запрет экспорта бензина и дизеля, в ближайшие дни в РФ может произойти очередное повышение цен на топливо. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на финансового аналитика компании BitRiver Владислава Антонова.

Специалист объяснил, что дело в повышенном спросе: после запрета на экспорт биржевые цены на бензин и дизель упали в среднем на 20%, однако тут же подрос спрос, что и привело к повторному подорожанию. Он также указал на сохраняющийся дефицит топлива в некоторых регионах, что тоже негативно сказывается на ситуации.

"Оптовые цены на бирже могут подняться еще на 5–10%. <...> К 1 октября высока вероятность, что цена на бензин останется на текущих уровнях, а в регионах с дефицитом предложения – умеренно повысится", – отметил Антонов.

Он не исключил, что в перспективе к дополнительному подорожанию бензина и дизеля приведет вынужденное сокращение производства из-за нехватки мощностей для хранения топлива. Тем не менее сейчас, по словам аналитика, готовятся меры, чтобы этот сценарий предотвратить.

С 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.

При этом ограничение не распространяется на поставки в Южную Осетию и Абхазию, перевозки на Байконур и Шпицберген, а также на вывозимое физлицами для личного использования топливо.



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