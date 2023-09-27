Путин поручил кабмину разобраться с ценами на бензин и дизтопливо

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Владимир Путин заявил о необходимости разобраться с ценами на бензин и дизельное топливо в России. Глава государства поднял этот вопрос на совещании с кабмином.

"Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", – отметил он.

По его мнению, в нынешних условиях необходим бережный подход к предприятиям, однако ситуация требует оперативной реакции.

Путин обратил внимание, что цены продолжают расти, несмотря на принятые меры, и именно это волнует потребителя.

Проблема заключается в том, что цели нефтяных компаний и государства отличаются, добавил президент. Первые отправляют продукт на экспорт, чтобы извлечь максимальную выгоду, отметил Путин.

"Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", – добавил он.

Путин заметил, что до этого меры принимались и в других отраслях, например по удобрениям. Главное здесь – это вовремя принимать решения, резюмировал президент.

С 21 сентября начало действовать ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Правительство РФ утвердило такой запрет для улучшения ситуации на внутреннем рынке. В кабмине объяснили, что эта мера необходима для насыщения рынка топлива, что поможет снизить цены для потребителей.

Уточнялось, что ограничения не распространяются на транзитные перевозки через РФ, поставки в Южную Осетию и Абхазию, по межправительственным соглашениям, в рамках гуманитарной помощи и для воинских формирований за границей России.

В свою очередь, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков предупредил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.



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