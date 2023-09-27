Аналитик оценил идею ввода налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

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Предложение ввести в РФ налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний является популистской. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Накануне в электронной базе данных Госдумы появился законопроект о распространении налога на сверхприбыль на крупные нефтегазовые и угледобывающие компании. Его внесли представители фракции "Справедливая Россия – За правду".

По мнению Юшкова, основная проблема заключается в невозможности четко определить, что считать сверхприбылью, а что нет. Он допустил, что для этого можно было бы использовать показатели отдельных компаний, за последние 5–10 лет. Однако это, считает Юшков, "все скользкая история".

Эксперт указал на тот факт в России сегодня и так существует дополнительное налогообложение нефтегазовых компаний. При этом он привел пример, когда это приводит к негативным последствиям: так, "Газпром" был вынужден увеличить свои затраты из-за повышения для него налога на добычу полезных ископаемых.

В начале августа в РФ приняли закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Он касается организаций, чья доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила миллиард рублей, но не затрагивает нефтегазовые и угольные предприятия.



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