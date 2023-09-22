В Кремле оценили решение кабмина ограничить экспорт бензина и дизеля

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Решение правительства России ограничить экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива является своевременным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рынок топлива везде сейчас достаточно нестабильный. Но и определенные проблемы были здесь... нужно было регулировать этот рынок на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне обычного потребителя... поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры", – цитирует его RT.

Представитель Кремля отметил, что ограничения будут действовать столько, сколько это будет необходимо для обеспечивания стабильности на рынке.

С 21 сентября начало действовать ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Правительство РФ утвердило такой запрет для улучшения ситуации на внутреннем рынке.

Позже в Минэнерго заявили, что запрет экспорта топлива введен бессрочно.

Ранее гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.

Биржевые цены на топливо снизились в РФ 20 сентября