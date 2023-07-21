Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль для российских компаний

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Госдума приняла закон о налоге на получение сверхприбыли и смогла определить перечень организаций, которые не будут оплачивать его.

Отмечается, что в целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату данного вида налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 миллиард рублей.

При этом новый закон освобождает от уплаты налога компании, которые были созданы после 2020 года, а также малый и средний бизнес, граждан, оплачивающих единый сельхозналог.

От уплаты налога, согласно документу, также будут освобождены компании, относящиеся к нефтегазовому сектору и занимающиеся добычей угля. Это связано с появлением дополнительных налоговых изъятий по НДПИ и демпферу на моторное топливо, решение было принято в этом году. В том числе его не будут оплачивать застройщики, которые создают проекты и привлекают к ним средства россиян через эскроу-счета.

Из списка были исключены кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства при участии Центробанка РФ и Агентства по страхованию вкладов, а также в случае, если в 2018–2019 годах они не получали доходов от реализации.

Документом также устанавливается особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль уменьшилась более чем вдвое по сравнению с годом ранее, сумма налога для данных компаний не будет больше 10% прибыли за прошлый год, но при условии, что с 2021 по 2022 год они не выплачивали дивиденды.

Помимо этого, ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 год над аналогичным показателем за 2018–2019 год. Все компании обязаны выплатить его до 28 января следующего года.

Подчеркивается, что сумму налога можно снизить до 5%, если представители компаний перечислят обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября этого года.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей, которые будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Ранее ГД приняла во втором чтении законопроект, касающийся налогообложения для граждан, работающих из-за рубежа.

Согласно ему, сотрудники, которые были наняты российскими компаниями и заключили с ними трудовые договоры, договоры ГПХ, осуществляющие трудовую деятельность в онлайн-формате, будут платить НДФЛ в размере 13 или 15% при высоком доходе, вне зависимости от налогового резидентства.



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