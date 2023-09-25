Кабмин позволил экспорт нефтепродуктов, принятых "Транснефтью" до запрета

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Правительство России внесло корректировки в запрет о транспортировке нефтепродуктов, одобрив экспорт товаров, принятых РЖД и "Транснефтью" до 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно ему, запрет на экспорт не будет распространяться на товары, помещенные до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), принятые РЖД и "Транснефтью".

Временный запрет на экспорт нефтепродуктов ранее был принят российским правительством с целью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие страны позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение кабмина, назвал его своевременным. Вместе с тем он отметил, что ограничения будут действовать столько, сколько это будет необходимо для обеспечивания стабильности на рынке.



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