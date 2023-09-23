03:30Экономика
В Европе подскочили цены на топливо после запрета на экспорт из РФ – СМИ
Фото: 123RF/nunataki
Временный запрет России на экспорт моторного топлива уже спровоцировал рост цен на дизель в Европе. Об этом сообщает Guardian.
Издание отмечает, что Москва приняла такое решение для стабилизации внутреннего рынка, и исключила из запрета страны ЕАЭС.
"В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну", – указано в материале.
С 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.
При этом ограничение не распространяется на поставки в Южную Осетию и Абхазию, перевозки на Байконур и Шпицберген, а также на вывозимое физлицами для личного использования топливо.
В России же стоимость бензина на бирже упала на 10% после запрета экспорта.
Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта
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