Эксперт рассказал, как защититься от спам-рассылок

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Вместе с ростом случаев интернет-мошенничества увеличивается и число осведомленных пользователей, поэтому злоумышленникам приходится придумывать более хитрые схемы спам-атак. О них "Газете.ру" рассказал специалист Дмитрий Саков.

По словам Сакова, фишинговые атаки через электронную почту соблюдают определенную "сезонность" – зависимость от времени года и событий в мире. К примеру, бывают случаи получения электронных писем с поддельных сайтов по подбору туров для летнего отдыха или сообщений от якобы государственных служб на фоне текущей мировой обстановки.

Во время атак зачастую используются электронные письма с информацией о штрафах, блокировке аккаунта, запросом личных сведений, сообщением о денежном выигрыше. К таким письмам необходимо относиться настороженно. На фишинг могут указывать орфографические и грамматические ошибки в тексте, объяснил специалист.

Чтобы защититься от фишинга, он рекомендует избирательно подходить к указанию электронной почты на сайтах, не кликать на всплывающие баннеры. Также нужно обращать внимание на адресную строку: фишинговые ресурсы зачастую используют адреса с незащищенным протоколом – http вместо https.

В заключение Саков сказал, что на компьютере должен быть антивирус. Даже бесплатный может заблокировать переход на фишинговый ресурс или запретить скачивание вредоносного файла. Также не нужно отключать брандмауэр, то есть межсетевой экран для контроля трафика, который предустановлен в операционной системе.

Ранее руководитель F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев рассказал, как мошенники используют схемы с "наймом" людей в мессенджерах.

Пользователям предлагают заработать от 800 до 8,5 тысячи рублей в день на продвижении новых продуктов. Для этого на определенном сайте людей просят завести аккаунт и положить туда деньги. Благодаря такому механизму аферисты не только крадут деньги, переведенные жертвами, но собирают их персональные данные для продажи или использования в других целях.

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей смартфонов