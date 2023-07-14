Россиянам рассказали, как мошенники используют схемы с "наймом" людей в мессенджерах

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Аферисты продолжают задействовать сценарии с заработком в Сети. Этим летом сотрудники центра кибербезопасности выявили в мессенджерах спам-рассылку якобы от специалистов известной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии, пишет RT со ссылкой на руководителя F.A.С.С.T. Ярослава Каргалева.

"Пользователям предлагали заработать от 800 до 8,5 тысячи рублей в день на продвижении новых продуктов: "Ставьте лайки на наши новые товары каждый день, чтобы повысить их рейтинг популярности в нашем интернет-магазине", – поделился он.

Сначала жертве предлагают пополнить баланс своего аккаунта на данном сайте. По словам Каргалева, в этом и заключалась суть мошеннической схемы. Благодаря такому механизму аферисты не только крадут деньги, переведенные жертвами, но собирают их персональные данные, чтобы либо продать их, либо использовать в других целях.

Ранее аналитики компании RTM Group выяснили, что порядка 65% паролей российских пользователей состоят из шести или восьми цифр, а чтобы их взломать потребуется около минуты. Наиболее часто самые слабые пароли используют для защиты личных учетных записей.

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