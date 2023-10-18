Глава СК призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин призвал запретить продажу сим-карт в стране без предъявления паспорта. Такое мнение он высказал в интервью "Российской газете".

"Считаю, что необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта", – сказал он.

Бастрыкин также добавил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, детально описывающий механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов. Принятие инициативы, уверен он, позволит противодействовать мошенничеству при оформлении займов.

Помимо этого, противодействовать кибермошенничеству могли бы подготовленные МВД РФ поправки, которые предусматривают разрешение оперативным подразделениям получать без решения суда доступ к широкому перечню информации, передаваемой через интернет.

До этого мошенники украли у москвички больше 2,6 миллиона рублей, получив доступ к ее телефону с помощью СМС-сообщения. Они представились операторами связи и сообщили жертве о якобы необходимости обновить настройки сим-карты, после чего прислали сообщение с вредоносным файлом.

