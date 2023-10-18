Юрист рассказал о схеме мошенничества с требованием оплаты проезда по трассе

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Безбарьерная система оплаты проезда по некоторым трассам привлекает внимание мошенников. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.

По его словам, телефонные мошенники уже не применяют многие способы обмана, потому что они устарели. Теперь они придумали присылать ложные СМС с требованием погасить задолженность за проезд по платной дороге, рассказал Соловьев.

Юрист отметил, что рассылка СМС делается вслепую, не только тем, кто обязательно проехал, например, по ЦКАД. Из общего количества тех, кому присылают сообщения, какое-то количество людей действительно ехали по платной трассе, пояснил эксперт.

Он добавил, что большинство тех, кому пришло сообщение, попытаются оплатить долг. Ведь за проезд по платной трассе нужно внести оплату в течение пяти дней самостоятельно, уведомление об этом также может прийти на телефон. Этим и пользуются мошенники, считает Соловьев.

Чтобы защититься от них, он рекомендует не переходить ни по каким ссылкам в сообщении для погашения задолженности. Юрист советует зайти на официальный сайт "Автодора", пробить номер машины и посмотреть, есть ли какой-то долг или нет.

В заключение он рассказал о транспондере – устройстве, с которого автоматически списываются деньги за проезд по платным трассам. По его мнению, это еще один способ защиты от мошенников.

Ранее москвичей предупредили о том, что злоумышленники, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, пишут гражданам в мессенджеры с целью незаконного получения информации.

В Роспотребнадзоре уточнили, что настоящие работники ведомства так не делают. В целях безопасности специалисты советуют в настройках Telegram скрыть номер телефона, а важные контакты добавить в свою записную книжку.

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