12 октября, 17:48Общество
Мошенники стали выманивать у россиян деньги, представляясь начальниками
Фото: depositphotos/bacho123456
Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят людям под видом их начальников, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Злоумышленники регистрируют в мессенджере фальшивый аккаунт руководителя жертвы, на заставку ставят скачанное из интернета фото. После этого звонят подчиненному, представляясь правоохранителями, и сообщают, что начальник сидит в ФСБ и говорить не может.
Далее мошенники рассказывают, что со счета жертвы якобы была предпринята попытка перевести деньги ВСУ или СБУ, поэтому они пригласили руководителя к себе, чтобы узнать, является ли это правдой.
Когда человек уже напуган, злоумышленники сообщают, что деньги все равно в опасности. Их надо перевести на безопасный счет, ведь если они отправятся на Украину, тогда суда не избежать. Потом жертве присылают номер для перевода средств, а после успешной операции преступники скрываются.
Подобную атаку уже зафиксировали несколько российских банков, куда пришли с жалобами клиенты.
Ранее москвичей предупредили, что активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора. Они пишут гражданам в мессенджерах, чтобы незаконно получить нужную информацию.
В ведомстве призвали не верить таким сообщениям, ведь настоящие работники Роспотребнадзора так не делают.
Мошенники стали звонить россиянам под видом операторов связи
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