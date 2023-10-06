Россиянам рассказали о схеме мошенничества с ремонтом стиральных машин

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Ремонт стиральной машины может закончиться встречей с мошенниками. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.

По словам эксперта, люди находят в интернете мастера по ремонту стиральных машин и обговаривают стоимость работ. Потом в назначенный день специалист приезжает и забирает какую-то деталь якобы на диагностику, после чего звонит и говорит, что стоимость ремонта выросла. В результате клиент либо платит, либо мастер отказывается вернуть деталь. Такой способ мошенничества сейчас самый распространенный.

Защититься от этого можно лишь одним способом – искать специалиста через сарафанное радио, считает Храпунова. Она добавила, что следует спрашивать своих знакомых, кто им чинил технику, сколько заплатили и все ли было успешно. Только так можно избежать встречи с мастерами-мошенниками, которые есть даже на проверенных ресурсах и агрегаторах.

Ранее ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются руководителями разных компаний и массово рассылают их сотрудникам сообщения в мессенджерах якобы об утечке персональных данных, из-за чего деньги могут быть похищены, а на их имя оформлены кредиты.

Атаки по такому сценарию уже зафиксированы на работников коммерческих предприятий, медорганизаций и даже правоохранительных органов.

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