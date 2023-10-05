05 октября, 13:02Безопасность
Мошенники начали выманивать деньги под видом руководителей компаний
Фото: 123RF/olegpmr
Мошенники начали похищать деньги через мессенджеры под видом руководителей компаний. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.
По данным банка, злоумышленники, представляясь руководителями разных компаний, массово присылают их сотрудникам сообщения в мессенджерах якобы об утечке персональных данных, из-за чего деньги могут быть похищены, а на их имя оформлены кредиты.
Потенциальной жертве звонит определенный куратор, который рассказывает, как защитить деньги. После этого мошенники представляются работниками службы безопасности компании или банка и просят жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на безопасные счета, а часть отдать специально отправленному курьеру. После этого мошенники скрываются.
Атаки по такому сценарию ВТБ уже заметил на работников коммерческих предприятий, медорганизаций и даже правоохранительных органов, отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка Дмитрий Ревякин.
В пресс-службе банка добавили, если есть подозрения, что к учетной записи в "ВТБ Онлайн" получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке, а затем разблокировать самостоятельно через банкомат, в отделении банка или через контакт-центр.
Ранее москвичей предупредили о способе мошенничества через СМС. Злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи, а потом просят обновить настройки сим-карты с помощью присланного вредоносного файла. Благодаря этому они получают удаленный доступ к устройству и через мобильное приложение одного или нескольких банков перечисляют на свой счет деньги жертвы.
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