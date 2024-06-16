Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациям

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Владимир Путин назначил председателя российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Российский лидер подписал документ 16 июня.

Ранее стало известно, что полномочный представитель российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев останется на своем посту и будет совмещать работу в должности врио секретаря генерального совета "Единой России".

До этого врио главы Республики Алтай Андрей Турчак попросил председателя партии Дмитрия Медведева освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР в связи с подготовкой к выборам и изменениями в его трудовой биографии. Причину такого решения председатель партии назвал уважительной.