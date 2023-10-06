Москвичей предупредили о мошенниках под видом сотрудников Роспотребнадзора

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Москвичей предупредили о том, что мошенники, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, пишут гражданам в мессенджеры с целью незаконного получения информации. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что настоящие работники ведомства так не делают.

В целях безопасности специалисты рекомендуют в настройках Telegram скрыть номер телефона, а важные контакты добавить в свою записную книжку. Все ссылки на информканалы столичного управления Роспотребнадзора находятся на официальном сайте.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенничества с ремонтом стиральных машин. Люди находят в интернете мастера по ремонту стиральных машин и обговаривают стоимость работ. Потом в назначенный день специалист приезжает и забирает какую-то деталь якобы на диагностику, после чего звонит и говорит, что стоимость ремонта выросла. В результате клиент либо платит, либо мастер отказывается вернуть деталь.

Защититься от этого можно лишь одним способом – искать специалиста через знакомых и друзей, у которых уже успешно починили бытовую технику.

Мошенники стали чаще выманивать доступ к профилю в мессенджерах через QR-код