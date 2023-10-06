Специалист назвал популярные мошеннические схемы с использованием ботов

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В последние годы количество ботов значительно выросло, поскольку их использование помогает экономить время и ресурсы. При этом появились не только полезные, но и вредоносные боты, рассказал директор по развитию направления кибербезопасности Артем Избаенков.

"Боты – это программы, разработанные для автоматического выполнения задач. Они имитируют деятельность человека в онлайне, взаимодействуя с пользователями и выполняя автоматизированные операции", – цитирует эксперта RT.

Избаенков рассказал, что боты используются мошенниками для создания аккаунтов в соцсетях, маскируя их под настоящих пользователей. Такие аккаунты используют для рассылки спам-сообщений, фишинга, распространения вирусов и вредоносного ПО, пояснил эксперт.

Специалист предупредил о создании мошенниками фальшивых интернет-магазинов и использовании ботов для создания поддельных отзывов и положительной информации о товарах и услугах. Помимо этого, боты способны рассылать фальшивые электронные письма от банков и организаций. Этими действиями аферисты хотят заполучить конфиденциальные данные.

При помощи бот-аккаунтов мошенники могут автоматически без согласия пользователей оформить им платные услуги или подписки. Таким образом, аферисты получают прибыль от пользователей, предлагая им низкокачественные услуги.

Еще одним способом мошенничества является использование ботов для "искусственного создания спроса или предложения", заявил Избаенков. Он рассказал, что создаются профили для манипулирования ценами акций и криптовалют.

Специалист по кибербезопасности отметил, что пользователи Сети могут защититься от мошенников. Например, необходимо использовать надежные пароли, быть внимательными к подозрительным ссылкам, проверять адреса веб-сайтов.

"Перед вводом своих личных данных или финансовой информации убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте, проверив его URL-адрес и убедившись, что он начинается с "https" (а не "http"), что указывает на безопасное соединение, будьте бдительны с подозрительными сообщениями и электронной почтой, обратите внимание на запросы на авторизацию, будьте бдительны на общедоступных Wi-Fi-сетях", – заключил эксперт.

Накануне в ВТБ заявили, что мошенники начали похищать деньги через мессенджеры под видом руководителей компаний. Начальник управления защиты корпоративных интересов банка Дмитрий Ревякин заявил, что атаки в ВТБ заметили на сотрудников коммерческих предприятий, медорганизаций и даже правоохранительных органов.

Госуслуги повысили защиту от мошенников