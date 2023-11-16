Пользователей компьютеров Apple лишили возможности покупать диски с macOS

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Американская компания Apple больше не будет продавать диски для установки macOS. Об этом пишет Газета.ру.

Сейчас диски с OS X Lion (10.7) и Mountain Lion (10.8), которые до этого можно было приобрести за 20 долларов (около 1,7 тыс. руб.), убрали из интернет-магазина Apple. Версии 2011 и 2012 годов были последними, которые пользователи могли установить с физического носителя. Цифровые образы последующих операционных систем были представлены в App Store.

В настоящее время наиболее актуальной считается версия macOS Sonoma.

При этом в Apple уточнили, что желающие могут загрузить образы дисков с официального сайта компании. Для этого необходимо будет указать серийный номер Mac. На портале опубликована подробная инструкция.

Ранее компания Apple разослала российским разработчикам письмо, в котором указала, что теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные сервисы.

Уточнялось, что россияне смогут оплатить покупку в приложении банковской картой или иным способом. При этом за покупки в российских приложениях через внешние ресурсы Apple будет взимать комиссию в размере 27%.



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