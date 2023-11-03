Базовый iPhone 15 подешевел в России почти на 30% – СМИ

Фото: 123RF/rokastenys

С момента старта продаж базовый iPhone 15 упал в цене примерно на 30%. Об этом сообщает "Газета.ру".

После релиза новый смартфон продавался за 125–170 тысяч рублей. Сейчас же его минимальная стоимость начинается от 86 тысяч рублей. Речь идет о модели черного цвета на 128 гигабайт.

Новый iPhone 15 был выпущен на мировой рынок в сентябре. Модель представлена в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Телефон представлен в двух размерах – 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма – для модели iPhone 15+.

После этого в России зафиксировали отсутствие некоторых моделей iPhone 11 и 12. В частности, в ассортименте на сайте ретейлера "М.Видео" отсутствовали iPhone 11 Pro, iPhone 12 mini, Pro и Pro Max.



"Техно": компания Apple представила свои новинки