В iPhone 15 нашли модуль, ускоряющий работу интернета

Фото: ТАСС/Francis Joseph Dean

Базовые модели iPhone 15 и 15 Plus оснастили таким же улучшенным 5G-модемом Qualcomm X70, как и флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью специалиста Шахрама Мохтари изданию 9to5Mac.

Мохтари удалось обнаружить компонент при разборке базовых моделей. Он выразил слова благодарности Apple за наличие подобного устройства.

"Это решение показывает, что базовые iPhone – это не просто младшие "братья" и "сестры", вечно получающие устаревшие компоненты. Кажется, компания искренне стремится поддерживать элементы материнских плат в актуальном состоянии, даже несмотря на то что это требует от нее дополнительных ресурсов", – отметил он.

Qualcomm X70 является новым поколением 5G-модемов. В сети 5G он оказался на 24% быстрее, чем предыдущий Qualcomm X65.

Ранее аналитики заявили, что россиянину потребуется работать 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15. На первом месте рейтинга расположилась Москва, где горожанам в среднем понадобится 36 дней, чтобы купить недавно анонсированный телефон. Следом идут Санкт-Петербург и Екатеринбург, их жителям нужно примерно 40 дней для покупки смартфона.



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