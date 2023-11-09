В России начали продавать уже активированные MacBook – СМИ

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Российские магазины электроники и бытовой техники начали торговать уже активированными MacBook. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в сфере ретейла.

"Чаще всего таким образом на отечественный рынок попадают устройства, купленные сразу после старта продаж", – рассказал собеседник издания, отметив, что поставки ноутбуков Apple в таком виде осуществляются небольшими партиями.

Информацию об этом газете подтвердили два других источника в торговых сетях. По словам одного из них, пока таким способом ввоза пользуются только до 25% продавцов.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов объяснил, что активированные MacBook поставляются не из ОАЭ или Китая, а напрямую из США. При этом он считает, что мера является временной.

До этого в России зафиксировали снижение стоимости базового iPhone 15 на 30%. После релиза новый смартфон продавался за 125–170 тысяч рублей. Сейчас же его минимальная стоимость начинается от 86 тысяч рублей.



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