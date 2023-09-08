Новые ноутбуки MacBook на чипе M3 от Apple могут появиться не раньше 2024 года – СМИ

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Ноутбуки MacBook от американской компании Apple на новом чипе М3 могут появиться только в 2024 году. Об этом сообщает интернет-портал The Verge.

"MacBook на М3 от Apple могут не появиться в этом году", – пишут аналитики.

Эксперты рынка продолжают обсуждение о том, когда будет запущена линейка ноутбуков с новым процессором. При этом релиз самого чипа нового поколения М3, по данным издания, может состояться на мероприятии Apple в октябре.

Ранее в Сети появились слухи о том, что в этом году Apple не будет выпускать модели iPhone 15 из серии Pro Max или Ultra. Ожидается, что компания выпустит только увеличенную версию iPhone 15 Pro.

До этого стало известно, что компания Apple разрабатывает бюджетную версию MacBook для конкуренции с устройствами Chromebook от Google. Новые ноутбуки от Apple будут выполнены из менее премиальных материалов, а их целевой аудиторией станут учащиеся.



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