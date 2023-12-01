Импортозамещение систем безопасности обсудили на форуме "Безопасность. Сделано в России"

Импортные системы безопасности в РФ заменят на российские. На форуме "Безопасность. Сделано в России" обсудили проблемы отрасли и предложили пути поддержки российских производителей.

Цель программы – достичь технологической независимости страны. По итогам встречи участниками была составлена резолюция. В ней организаторы собрали ряд законодательных инициатив от участников и спикеров форума. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.