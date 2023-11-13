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13 ноября, 12:14

Технологии

Эксперт назвал блокировку всех VPN-сервисов в России плохой идеей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Блокировка всех VPN-сервисов на территории РФ является плохой идеей, считает эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист обратил внимание, что такие сервисы нужны в работе.

"VPN был изобретен и используется в большинстве случаев не для того, чтобы обходить блокировки и "ходить" на запрещенные ресурсы, а для того, чтобы нормально работать, чтобы защищать информацию, которая передается по Сети", – объяснил он.

Однако Раевский поддержал планы кабмина ограничить доступ к определенным сервисам, представляющим угрозу.

Ранее в министерстве цифрового развития предупредили, что в России начнут блокировать конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.

В ведомстве объяснили, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности.

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