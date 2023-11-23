Дети переключились с TikTok и музыки на мессенджеры – исследование

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Дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети, сообщает пресс-служба компании "МегаФон", проанализировав данные абонентов тарифа "МегаФон Kids".

В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году: около трети трафика уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентного пункта.

Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 процентных пунктов. На игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчки рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9 и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями, по данным "МегаФона", у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 26 и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1%). В топ-5 также вошли Telegram и WhatsApp, прибавивший 45%.

"Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитории активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов ("ВкусВилл", "Магнит")", – говорится в сообщении.

Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты младше 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

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