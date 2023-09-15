В РФ предложили ограничить несовершеннолетним функцию добавления друзей в соцсетях

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минцифры РФ с предложением запретить несовершеннолетним добавлять друзей в соцсетях без предварительного одобрения родителей или опекунов. Об этом сообщает RT.

"К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране все еще не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остается интернет", – пояснил он свою инициативу.

По его словам, в последние годы в России серьезно выросло качество технологий в сфере информационной безопасности. Помимо верификации заявок в друзья взрослыми, он предлагает информировать родителей о начале каждого нового диалога, а также внедрить систему информирования о возможном преступном замысле собеседника.

Кроме того, еще одной мерой защиты детей от обитающих в соцсетях потенциальных преступников мог бы стать запрет несовершеннолетним регистрироваться в сервисах для знакомств, даже если те не имеют маркировку "18+".

"Внедрение таких мер поможет профилактике преступности против детей в нашей стране, а также повысит бдительность как детей, так и их родителей", – подытожил Ветров.

Ранее в Госдуме предложили запретить магазинам алкоголя иметь собственные сайты и приложения. По словам депутата Султана Хамзаева, дело не только в том, что использование интернета позволяет таким магазинам наращивать продажи, но и в том, что это дает несовершеннолетним возможность ознакомиться с алкогольной продукцией.

