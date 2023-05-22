В Госдуме предложили запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения

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В РФ необходимо запретить алкомаркетам использовать сайты и мобильные приложения. Подобное предложение думский депутат, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В своем письме парламентарий указал, что сейчас сетевые магазины подобного направления задействуют сайты и приложения для наращивания продаж. По словам Хамзаева, такие сервисы предлагают ознакомиться с характеристиками той или иной продукции и отзывами клиентов.

Некоторые сайты просят при входе подтвердить факт совершеннолетия и указывают, что размещенная на них информация не предназначена для лиц младше 18 лет. Но, отмечается в письме, эта процедура носит формальный характер, так как любой несовершеннолетний может нажать на кнопку "подтвердить" и ознакомиться с ассортиментом.

"В этой связи прошу поддержать мою позицию о введении запрета на использование интернет-сайтов и мобильных приложений специализированными коммерческими организациями по розничной реализации алкогольной продукции", – передает текст письма RT.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете магазинам, которые располагаются в жилых домах, продавать спиртное в ночное время суток. По мнению думского председателя, днем такие маркеты маскируются под продуктовые в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе.