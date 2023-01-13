Минпросвещения РФ усилит работу по профилактике суицидов среди детей в 2023 году

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В России в этом году намерены усилить работу, направленную на профилактику суицидов среди детей. Соответствующая информация появилась на сайте министерства просвещения РФ.

Отмечается, что ведомство подготовило план на третий квартал 2023 года "О реализации комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних".

В работе также будут задействованы:

Минздрав;

МВД;

Минобрнауки;

Минтруд;

Минкультуры;

ФСИН;

Росмолодежь;

Роспотребнадзор;

Роскомнадзор;

региональные органы исполнительной власти.

Ранее зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал , что в России может быть введен специальный формат доступа для регистрации в социальных сетях для детей и подростков.

В свою очередь, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что от родителей поступает все больше обращений о рассылке на смартфоны детей порнографических видеороликов. Она добавила, что в соцсетях также было зафиксировано большое число сообществ, продвигающих среди детей попытки суицида.

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