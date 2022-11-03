Эксперт заявил об 11% здоровых детей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Только 11% детей в России можно назвать здоровыми, заявил заслуженный учитель РФ, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы против насилия и травли в школе и интернете.

По его словам, у остальных детей есть отклонения, на первом месте стоят психоневрологические проблемы. Россия также занимает одно из первых мест в мире по детским суицидам и буллингу.

"В чем здесь причина? Вот я ответственно заявляю, будучи членом союза педиатров почетным, что у нас здоровых детей осталось только 12%, а вообще даже 11% сегодня. Все остальные имеют какие-то очень серьезные отклонения, и на первом месте находится психоневрология", – цитирует его РИА Новости.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала, что в парламенте готовят законопроект о борьбе с буллингом в школах. Депутаты планируют утвердить понятие травли, субъекта буллинга, а также основу для будущей программы по профилактике травли.

Признаками возможной травли в школе могут быть тревожность, нарушения сна, резкий спад в учебе и нежелание идти в школу. Если такие проблемы есть, то их надо обсуждать не только с ребенком, но и с классным руководителем, а также иметь доказательства, подтверждающие травлю.



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