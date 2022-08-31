Психолог рассказал, как избавить школьный класс от конфликтов

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В начале учебного года дети могут быть немного потерянными, особое внимание учителям следует уделить сплоченности коллектива. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на психолога-конфликтолога, семейного психолога Валерия Соколюка.
По его словам, из-за потерянности в начале года может проседать дисциплина. В этом случае психолог посоветовал не быть требовательными, а вводить все правила постепенно.
Сплоченности коллектива может послужить коллективный тимбилдинг или совместные игры. Кроме того, эксперт указал, что иногда буллинг в школе провоцируют учителя.
"Это частая история, когда начинают кого-то выделять в лучшую, а кого-то в худшую сторону, и дети уже начинают это понимать", – пояснил Соколюк.
Психолог подчеркнул, что все происходящее в классе – это ответственность учителя, поэтому он должен выступать в качестве медиатора и старшего товарища. Эксперт также не рекомендовал демонстрировать власть и доминирование.
Ранее главный внештатный специалист, психиатр министерства здравоохранения Подмосковья Антон Масякин рассказал, что родителям школьников не следует высказываться в негативном ключе об учителях. По словам эксперта, подобные разговоры могут подорвать авторитет педагога в глазах школьника. Вечером в День знаний специалист посоветовал обсудить с ребенком его любимые предметы, а также узнать о предпочтениях в дополнительных занятиях.
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