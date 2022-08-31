Психиатр порекомендовал родителям не критиковать учителей при детях

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Родителям учеников школ не следует высказываться в негативном ключе об учителях ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья со ссылкой на главного внештатного специалиста, психиатра ведомства Антона Масякина.
По словам эксперта, подобные разговоры могут подорвать авторитет педагога в глазах школьника.
"Если ученику не привить уважение к наставнику, то это отношение ребенок перенесет и на школьный предмет. При возникновении проблем решайте их с классным руководителем", – посоветовал психиатр.
Вечером в День знаний специалист посоветовал обсудить с ребенком его любимые предметы, а также узнать о предпочтениях в дополнительных занятиях. Со школьником старшего возраста можно завести разговор о выборе будущей профессии.
"Спросите, как бы ваш ребенок хотел отметить День знаний, – в кругу семьи или с друзьями, помогите создать праздничное настроение", – сказал психиатр.
Ранее стало известно, что около 82% школьников не планируют дарить букеты учителям на 1 сентября. Такие данные были получены по результатам исследования, проведенного СК "Росгосстрах" и банком "Открытие". Вручить цветы учителю в День знаний хотели бы 32% респондентов. Большая часть опрошенных – 29% – не планируют тратить на букет больше 1 000 рублей, 25% планируют приобрести цветы по цене от 1 000 до 3 000 рублей, 24% – от 3 000 до 5 000 рублей.
До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что любые поборы в образовательных учреждениях являются незаконными и могут быть обжалованы. В подобной ситуации родителям необходимо пытаться всячески противостоять незаконной деятельности и жаловаться.
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