Около 82% школьников не планируют дарить букеты учителям на 1 сентября

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Большая часть российских школьников – 85%, или каждый пятый, – не планируют дарить цветы учителям в День знаний. Об этом стало известно из исследования, проведенного СК "Росгосстрах" и банком "Открытие", сообщает "Газета.ру".

32% опрошенных заявили, что хотели бы подарить цветы учителю на 1 сентября, еще 22% собираются вручить букеты нескольким педагогам. Исследование показало, что вложиться в покупку букета от всего класса готовы 22% респондентов, 18% не будут покупать цветы.

Третья часть участников опроса (34%) испытывает равнодушие к празднику в честь начала учебного года и приносят букеты не каждый год. 23% респондентов видят необходимость в выражении благодарности педагогам, но считают, что затраты на это высокие, следует из данных опроса.

Согласно исследованию, 48% отметили, что к началу учебного года выросли на 5–10% в цене астры и гладиолусы. 16% россиян считают покупку цветов учителям напрасной тратой средств. Эти средства они бы предпочли отдать на благотворительные цели.

Большая часть опрошенных –29% – не планируют тратить на букет больше 1 000 рублей, 25% планируют приобрести цветы по цене от 1 000 до 3 000 рублей, 24% – от 3 000 до 5 000 рублей.

В списке популярных цветов к 1 сентября оказались хризантемы (24%), ромашки (16%), розы (12%), гладиолусы (9%) и астры (6%). 28% россиян обычно приобретают цветы вечером 31 августа, 26% – утром 1 сентября.

Ранее россиянам рассказали, из каких цветов должен состоять букет на 1 сентября. Флорист садового центра ГБУ "Озеленение" Екатерина Самсонова отметила, что букет для учителя должен быть выдержан в деловом стиле. Букет для педагога может включать в себя розы, хризантемы, подсолнухи и другие цветы.

