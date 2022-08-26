В России предложили отказаться от пластиковой упаковки для цветов

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В России призвали отказаться от пластиковой упаковки для букетов цветов. Письма с соответствующим предложением Российский экологический оператор (РЭО) направил в региональные органы управления образованием и "Деловую Россию", сообщает газета "Известия".

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что для цветочных магазинов 1 сентября является одним из самых прибыльных дней. А цветы зачастую оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин отметил, что пластиковая обертка для цветов попадает на полигон, после чего лежит там сотни лет.

По его словам, в настоящее время в России образуется около 60 миллионов тонн отходов, и большая часть – это именно упаковка.

Ранее в России разработали биоразлагаемую канистру для моторного масла. Упаковка состоит из органических компонентов и разлагается полностью в 20 раз быстрее обычного пластика. Технология позволит снизить расходы на вторичную переработку упаковки. Выпуск тестовой партии масла в экологичных канистрах запланирован на Омском заводе смазочных материалов "Газпром нефти".