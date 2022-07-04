Экологические программы Москвы будут продолжены – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экологические программы Москвы будут продолжены, поскольку обеспечение экологического благополучия города остается важной задачей в текущих экономических условиях, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что сегодня ключевой задачей столичных властей является обеспечение устойчивости экономики, однако задачи по обеспечению благоприятных экологических условий не должны быть обделены вниманием.

"Экологическое благополучие и цели, связанные с его достижением, нельзя поставить на паузу или как-то ими пренебречь. Рост экологических проблем станет новым накопленным экологическим ущербом для будущих поколений. Поэтому экологические программы Москвы будут продолжены", – сказал Кульбачевский.

По его словам, в Москве продолжатся работы по реконструкции очистных сооружений сточных вод. Проект предусматривает проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности города и создание высокоэффективной системы очистки возвратных потоков от фосфора и азота. Кульбачевский отметил, что в результате будет обеспечено дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и вредных веществ.

"Кроме того, будет осуществляться реновация промышленных зон с созданием инновационных экологичных промышленных кластеров и дополнительных озелененных пространств, продолжит развитие электрический городской общественный транспорт с выходом на его декарбонизацию в 2030 году", – заключил он.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе программы раздельного сбора мусора в столице. По его словам, за три месяца 2022 года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя.

