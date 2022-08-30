Эксперт рассказала, что делать при поборах с родителей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Любые поборы в общеобразовательных учреждениях являются незаконными и могут стать основанием для жалоб как руководству школы, так и в прокуратуру или управление образования, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
"Нужно жаловаться и всячески противостоять этому. Сами родители не должны бояться сказать, что вы, например, не считаете нужным. Даже можно не объяснять, что семья не имеет такой возможности", – сообщила она в беседе с Pravda.Ru.
Волынец отметила, что незаконным является сбор средств на благоустройство территории около школы, на какое-либо совершенствование в классе, на подарки учителям, рабочие тетради и так далее.
По ее словам, при невозможности решения проблемы с поборами на уровне руководства образовательного учреждения следует обратиться к уполномоченному по правам ребенка в регионе.
Основатель Национального родительского комитета также подчеркнула важность рассмотрения проблемы травли ребенка в школе в случае, если его родители отказываются сдавать деньги.
Ранее в Росстате подсчитали стоимость "набора школьника". Третий год подряд она оказалась ниже уровня инфляции. Однако отмечается, что на девочек и мальчиков придется потратить больше, чем в прошлом году. Причем набор одежды и канцелярии для вторых подорожал сильнее.
Специалисты Роспотребнадзора открыли горячую линию по подготовке детей к школе
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