Юрист рассказала, в каких случаях сборы денег в школе являются незаконными

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Юрист по вопросам образования Елена Шульгина рассказала Москве 24, когда сборы денег на нужды школы и класса считаются незаконными. Также эксперт объяснила, куда на них жаловаться.
По ее словам, сбор денег в школе остается в рамках закона, пока ведется на добровольной основе. Но, как только поборы становятся добровольно-принудительными, это уже подпадает под статью Уголовного кодекса о вымогательстве, подчеркнула специалист.
"Школа изначально обеспечена всем необходимым: это и санитарная обработка, и ремонт, и учебники. Все, что школа придумала в качестве локальных нормативных актов, должно быть обеспечено с помощью денежных средств самого образовательного учреждения. Если сборы принудительные, то они незаконные", – пояснила юрист.
При этом родители могут на общем собрании самостоятельно определить добровольные пожертвования – даже на сбор штор, если они не предусмотрены в классе, указала Шульгина.
В случае если с родителей требуют деньги, можно пожаловаться в управление образования или прокуратуру, добавила собеседница Москвы 24.
"Сейчас переписка во всех мессенджерах имеет свойство доказательной базы. Как только там идет принудительное требование сдать денежные средства с угрозами или какими-то условиями, это все можно зафиксировать и пожаловаться в соответствующие структуры", – заключила юрист.
Ранее в Росстате заявили, что за год рост стоимости "набора первоклассника" не превысил уровня инфляции. Отмечается, что самые дорогие товары из него – это ранец и зимние ботинки.
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