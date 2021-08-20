Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"

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Рост стоимости "Набора первоклассника" за год не превысил уровня инфляции, подсчитали в Росстате. Для мальчиков стоимость набора вещей и канцтоваров выросла на 4,1% (до 19,6 тысячи рублей), для девочки – на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей.

В преддверии 1 Сентября Росстат традиционно рассчитывает стоимость "Набора первоклассника", в который входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. В этом году увеличение цен не превысило уровень инфляции, составившей по состоянию на июль 6,46% в годовом выражении.

В базовый набор первоклассника входят две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки, гольфы, летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьную форму для девочек Росстат включил два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки, гольфы, летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. В список канцтоваров, которые могут понадобиться первоклашкам, вошли шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.

В Росстате отмечают, что самые дорогие товары из школьного набора – ранец и зимние ботинки. За каждое наименование родители в среднем отдают более двух тысяч рублей. Цены на одежду за прошедший год практически не изменились. А вот стоимость канцтоваров увеличилась: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры – на 7%, простые карандаши – на 6%, а тетради – на 5%.

В статистическом ведомстве отметили, что дороже всего набор первоклассника оказался в Чукотском автономном округе. За школьные товары для мальчиков родители в среднем платят почти 26,8 тысячи рублей. Собрать в школу первоклассницу дороже всего на Камчатке (33,6 тысячи рублей). Дешевле всего школьная форма для мальчиков обошлась родителям из Орловской области (14,9 тысячи рублей). За школьный набор для девочек меньше всего платили в Омской области (19,4 тысячи рублей).

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на сборы детей к школе. Почти половина опрошенных рассчитывают уложиться в 20 тысяч рублей. По данным исследования онлайн-платформы для продажи товаров Lamoda, собрать в школу девочку – дороже. На базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года.