Москвичам рассказали, сколько придется потратить на сборы ребенка в школу

В Росстате подсчитали стоимость набора школьника. Третий год подряд она оказалась ниже уровня инфляции.

Однако отмечается, что на девочек и мальчиков придется потратить больше, чем в прошлом году. Причем набор одежды и канцелярии для вторых подорожал сильнее.

Руководитель пресс-службы интернет магазина Валерий Прокопьев рассказал, что спрос на канцелярские товары в августе вырос почти в 3 раза. Он отметил, что число заказов ранцев, рюкзаков и портфелей увеличилось в 2,5 раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.