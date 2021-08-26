Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:07

Российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Эксперты полагают, что это связано с неспособностью учебных заведений набрать нужное количество студентов из-за новых правил приема, исключающих вторую волну зачисления, сообщает "Коммерсант".

В частности, дополнительный набор на платные места на некоторых факультетах объявил МГУ имени Ломоносова, а Иркутский и Севастопольский государственные университеты предлагают выпускникам снова попробовать попасть на бюджетные места. Между тем в столичных МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ объявили о дополнительном зачислении: когда прием производится на места, освободившиеся после отзыва документов другими абитуриентами.

"Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласие и были зачислены сразу в несколько вузов. Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, "отчисляясь" из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление", – объяснил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин отметил, что институты и университеты получают бюджетное финансирование по количеству набранных студентов. Тем не менее сложившаяся ситуация может привести к тому, что студенты захотят перейти в другие вузы, например в МГУ, однако если у них не получится, то они вовсе не поступят в этом году, заключил Кудюкин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением увеличить количество бюджетных мест в российских вузах. Отдельно парламентарий отметил недопустимость подготовки медицинских кадров на коммерческой основе, поскольку от будущих медиков и системы здравоохранения в целом зависят жизни всех россиян.

Кроме того, парламентарий считает, что система ЕГЭ изжила себя, так как выпускников натаскивают на сдачу тестов без учета их индивидуальных особенностей.

В России предложили модернизировать систему поступления в вузы

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать