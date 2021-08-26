Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Эксперты полагают, что это связано с неспособностью учебных заведений набрать нужное количество студентов из-за новых правил приема, исключающих вторую волну зачисления, сообщает "Коммерсант".

В частности, дополнительный набор на платные места на некоторых факультетах объявил МГУ имени Ломоносова, а Иркутский и Севастопольский государственные университеты предлагают выпускникам снова попробовать попасть на бюджетные места. Между тем в столичных МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ объявили о дополнительном зачислении: когда прием производится на места, освободившиеся после отзыва документов другими абитуриентами.

"Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласие и были зачислены сразу в несколько вузов. Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, "отчисляясь" из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление", – объяснил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин отметил, что институты и университеты получают бюджетное финансирование по количеству набранных студентов. Тем не менее сложившаяся ситуация может привести к тому, что студенты захотят перейти в другие вузы, например в МГУ, однако если у них не получится, то они вовсе не поступят в этом году, заключил Кудюкин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением увеличить количество бюджетных мест в российских вузах. Отдельно парламентарий отметил недопустимость подготовки медицинских кадров на коммерческой основе, поскольку от будущих медиков и системы здравоохранения в целом зависят жизни всех россиян.

Кроме того, парламентарий считает, что система ЕГЭ изжила себя, так как выпускников натаскивают на сдачу тестов без учета их индивидуальных особенностей.

