В ГД началась разработка проекта о борьбе с буллингом в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы начали работу над проектом закона о борьбе с буллингом в школах, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы комитета ГД по просвещению Яну Лантратову.

Она уточнила, что с предложением начать работу над законопроектом выступили глава "Справедливой России" Сергей Миронов, депутаты от "ЕР" Сергей Неверов, Петр Толстой, Анна Кузнецова, Екатерина Стенякина, Ирина Панькина, Дмитрий Вяткин, а также парламентарий от КПРФ Нина Останина и Ярослав Нилов от ЛДПР.

Согласно проекту, планируется утвердить понятие травли, субъекта буллинга, а также основу для будущей программы по профилактике травли. При этом, как уточнила Лантратова, понятие травли, о котором идет речь в документе, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения.

Ранее психолог Светлана Ладейщикова рассказала о важности поведения родителей жертвы школьной травли. Она объяснила, что зачастую дети не способны самостоятельно справиться с обидчиками. Именно поэтому обратить внимание на проблему должны родители.

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