Психолог рассказала о роли родителей жертвы в школьной травле

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Психолог Светлана Ладейщикова рассказала о важности поведения родителей жертвы школьной травли. Об этом сообщает "Мослента".

"Ребенок должен понимать, что именно произошло. И он должен знать, что родители на его стороне, они его поддерживают и готовы за него бороться", – заявила специалист.

Психолог объяснила, что зачастую дети не способны самостоятельно справиться с обидчиками. Именно поэтому обратить внимание на проблему должны родители.

Ладейщикова отметила, что роль неравнодушных взрослых проявляется еще и в воспитании ребенка. Если ему уделяли достаточно внимания, он будет иначе себя вести и с меньшей вероятностью станет жертвой травли.

В феврале 2022 года депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в поддержку законопроекта против буллинга в интернете. Парламентарий выступил на онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа".